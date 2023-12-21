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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 09:21

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, sorun mu var soruları 21 Aralık Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'e giriş yapan kullanıcılar ana sayfaya ve diğer profil etkileşimlerine ulaşamadıklarını bildirdi. Yaşanan aksaklık sonrası Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan platformun kullanıcıları, sorunun çözümü için arama motorlarına yöneldi. Peki, son dakika Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, X tweetler yüklenemiyor sorunu nedir, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Zaman zaman sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak en çok kullanılan sosyal medya mecralarından Twitter (X) ''tweetler yüklenemiyor'' hatası vermeye başladı. Paylaşımlarına, başka paylaşımlara ya da diğer bilgilere ulaşamayanlar Twitter tweetler yüklenemiyor sorunu nedir, ne zaman düzelecek sorularını gündeme taşıdı. Kullanıcılar çözüm arayışına girmiş durumda. Peki, 21 Aralık Twitter çöktü mü, sorun mu var, tweetler yüklenemiyor sorunu ne zaman düzelecek? İşte, X çöktü mü son dakika haberine ilişkin tüm gelişmeler.

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da (X) bir hata meydana geldiği yönünde paylaşımlarda bulunuyor. X (Twitter) hesaplarına giriş yapan kullanıcılar, paylaşımlarına, ana sayfaya veya diğer profil etkileşimlerine ulaşamadıklarını bildirdi.

Bu noktada Twitter çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son 24 saatlik raporlara göre, Twitter'da kesintiler yaşandığı gözüküyor.

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SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar, sabah 8.00'den beri hesaplarına giriş yapabiliyor ancak paylaşımlarına, başka paylaşımlara ya da diğer bilgilere ulaşamıyor.

Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılıyor. Twitter'da en çok bildirilen sorunlar ise şu şekildedir:

%70 Uygulama

%23 İnternet Sitesi

%6 Sunucu Bağlantısı

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

TWİTTER (X) DÜZELDİ Mİ?

Konuya ilişkin sosyal medya platformu yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan sorun ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?
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