SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Zaman zaman sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak en çok kullanılan sosyal medya mecralarından Twitter (X) ''tweetler yüklenemiyor'' hatası vermeye başladı. Paylaşımlarına, başka paylaşımlara ya da diğer bilgilere ulaşamayanlar Twitter tweetler yüklenemiyor sorunu nedir, ne zaman düzelecek sorularını gündeme taşıdı. Kullanıcılar çözüm arayışına girmiş durumda. Peki, 21 Aralık Twitter çöktü mü, sorun mu var, tweetler yüklenemiyor sorunu ne zaman düzelecek? İşte, X çöktü mü son dakika haberine ilişkin tüm gelişmeler.