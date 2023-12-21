SON DAKİKA: TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, ne demek, X ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, sorun mu var soruları 21 Aralık Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'e giriş yapan kullanıcılar ana sayfaya ve diğer profil etkileşimlerine ulaşamadıklarını bildirdi. Yaşanan aksaklık sonrası Twitter tweetler yüklenemiyor hatası nedir, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan platformun kullanıcıları, sorunun çözümü için arama motorlarına yöneldi. Peki, son dakika Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, X tweetler yüklenemiyor sorunu nedir, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...