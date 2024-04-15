SON DEPREMLER 15 Nisan 2024 listesi: Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 03:34'de merkez üssü Malatya olan ve 01:59'da merkez üssü Konya olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...