Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:45
SON DEPREMLER 15 Nisan 2024 listesi: Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika Konya ve Malatya'da Deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 15 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.