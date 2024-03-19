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Haberler Fotohaber SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:12

SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika Adıyaman ve Malatya'da Deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 9 Mart 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.

SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Çelikhan olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Adıyaman'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA ADIYAMAN DEPREM

Büyüklük:3.5(Ml)

Yer:Çelikhan Adıyaman

Tarih:2024-03- 19

Saat:07:26:34 TSİ

Derinlik:6.75 km

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SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MALATYA DEPREM

Büyüklük:3.5(Ml)

Yer:Yeşilyurt Malatya

Tarih:2024-03- 19

Saat:07:03:52 TSİ

Derinlik:6.61 km

SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA