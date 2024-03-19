Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:12
SON GÜNCEL DEPREMLER 19 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Adıyaman’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika Adıyaman ve Malatya'da Deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 9 Mart 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.