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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 07:46

SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

2 Mart 2024 Cumartesi günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 2 Mart 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi irili ufaklı gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 2 MART VERİLERİ | Afad ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
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