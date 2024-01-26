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Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:16

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Büyüklüğü 3 ve üzeri olan sarsıntılar vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oluyor. Bu noktada merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kontrol ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla öğrenilebiliyor. Son olarak yaşanan Muğla, Adana, Malatya, Kahramanmaraş depremi bölge sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, 26 Ocak 2024 son depremler listesi…

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Az önce deprem mi oldu 26 Ocak Cuma günü için yanıt aramaya başladı. 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı, şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da paniğe sebep oluyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara Bölgesi'nde yaşanan sarsıntılar yakından takip ediliyor. Dakika dakika meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika raporları ile duyuruluyor. İşte en son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı…

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2024-01-26

Saat: 04:47:31 TSİ

Derinlik: 7.41 km

Büyüklük3.8

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Tarih: 2024-01-26

Saat: 03:04:49 TSİ

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 3.0

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EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2024-01-26

Saat: 02:46:30 TSİ

Derinlik: 7.11 km

Büyüklük: 3.2

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2024-01-26

Saat: 01:01:49 TSİ

Derinlik: 12.56 km

Büyüklük: 4.4

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Yer: Ege Denizi - [128.01 km] Datça (Muğla)

Tarih: 2024-01-25

Saat: 20:59:38 TSİ

Derinlik: 33.72 km

Büyüklük: 3.5

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri ile sarsıntıların merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri öğrenilebiliyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün.

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