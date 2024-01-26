EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:16
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Büyüklüğü 3 ve üzeri olan sarsıntılar vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oluyor. Bu noktada merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kontrol ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla öğrenilebiliyor. Son olarak yaşanan Muğla, Adana, Malatya, Kahramanmaraş depremi bölge sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, 26 Ocak 2024 son depremler listesi…