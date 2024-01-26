EN SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2024 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Az önce deprem mi oldu 26 Ocak Cuma günü için yanıt aramaya başladı. 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı, şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da paniğe sebep oluyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara Bölgesi'nde yaşanan sarsıntılar yakından takip ediliyor. Dakika dakika meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika raporları ile duyuruluyor. İşte en son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı…