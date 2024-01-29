Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:33
Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yüzeye yakın 3 ve üzeri büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar endişe ve paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile kayıt altına alınıyor. Her sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri bu listeler üzerinden kontrol ediliyor. Son olarak yaşanan Balıkesir ve Muğla depremi bölge sakinlerinin gündeminde yerini almış durumda. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, 29 Ocak 2024 son depremler listesi...