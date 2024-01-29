Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Az önce deprem mi oldu 29 Ocak Pazartesi günü için merak ediliyor. Son dönemde 3 ve üzeri büyüklükte pek çok sarsıntı meydana geliyor. Yüzeye yakın gerçekleşen her deprem şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da endişe yaratıyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle Marmara merkezli sarsıntılar yakından takip ediliyor. Dakika dakika meydana gelen tüm sarsıntıları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika raporlarını kontrol edebilirsiniz. İşte en son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı…