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Haberler Fotohaber Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:33

Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yüzeye yakın 3 ve üzeri büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar endişe ve paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile kayıt altına alınıyor. Her sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri bu listeler üzerinden kontrol ediliyor. Son olarak yaşanan Balıkesir ve Muğla depremi bölge sakinlerinin gündeminde yerini almış durumda. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, 29 Ocak 2024 son depremler listesi...

Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Az önce deprem mi oldu 29 Ocak Pazartesi günü için merak ediliyor. Son dönemde 3 ve üzeri büyüklükte pek çok sarsıntı meydana geliyor. Yüzeye yakın gerçekleşen her deprem şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da endişe yaratıyor. Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle Marmara merkezli sarsıntılar yakından takip ediliyor. Dakika dakika meydana gelen tüm sarsıntıları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika raporlarını kontrol edebilirsiniz. İşte en son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı…

Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Tarih: 2024.01.28

Saat: 21:29:07

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 3.2

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Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Yer: KUYUALANI-GOMEC (BALIKESIR)

Tarih: 2024.01.28

Saat: 20:13:04

Derinlik: 5.5

Büyüklük: 3.0

Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Tarih: 2024.01.28

Saat: 16:13:06

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 3.0

Son depremler nerede oldu, kaç şiddetinde? 29 OcakAFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri ile sarsıntıların merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri öğrenilebiliyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün.

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