SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
14:36
3 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, gece yarısı itibarıyla birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere irili ufaklı depremler meydana geliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…