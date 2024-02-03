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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 14:36

SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

3 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, gece yarısı itibarıyla birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere irili ufaklı depremler meydana geliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda endişeye neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri ile anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 3 Şubat 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

SON DAKİKA DEPREM

Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere beş şehirde depremler meydana geldi. Afad ve Kandilli ile anlık olarak duyurulan depremin ayrıntıları belli oldu.

İşte, güncel veriler ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları;

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SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.01 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-03
Saat:14:25:04 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.1575 E
Derinlik:8.94 km

SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-03
Saat:06:09:27 TSİ
Enlem:37.33 N
Boylam:43.97917 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER 3 ŞUBAT 2024 || İZMİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncel...

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:35:21 TSİ
Enlem:37.36139 N
Boylam:36.89972 E
Derinlik:9.12 km

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