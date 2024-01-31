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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 07:22

SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Ege denizinde sarsıntılar gece boyunca devam ederken, vatandaşlar tarafınca hangi iller etkilendi merak konusu oldu. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 31 Ocak 2024 Afad ve Kandilli Verileri ile…

SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, Afad ve Kandili verileri ile duyuruluyor. Güne başlayan vatandaşlar, gece boyunca ve gün içinde yaşanan anlık tüm sarsıntıları sabah.com.tr aracılığıyla yakından takip ediyor. Peki, Bugün deprem oldu mu, nerelerde oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 31 Ocak 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Afad ve Kandilli verileri ile anlık son depremler kaydedilmeye devam ediyor.

İşte, Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler hakkında detaylar;

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SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
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