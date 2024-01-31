SON DEPREMLER 31 OCAK 2024 | Sarsıntılar devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
07:22
Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Ege denizinde sarsıntılar gece boyunca devam ederken, vatandaşlar tarafınca hangi iller etkilendi merak konusu oldu. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 31 Ocak 2024 Afad ve Kandilli Verileri ile…