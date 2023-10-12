EN SON DEPREMLER TIKLA SORGULA EKRANI | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 12 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu sorusu asrın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Bu nedenle özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler tedirginliğe neden oluyor. Dün yaşanan Bursa ve İstanbul depremi sonrası 12 Ekim son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. En ufak sarsını hissedenler şiddet, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Dakika dakika 12 Ekim 2023 Perşembe son depremler listesi sorgulama ekranı…