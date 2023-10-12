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Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER TIKLA SORGULA EKRANI | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 12 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

EN SON DEPREMLER TIKLA SORGULA EKRANI | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 12 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı ziyaret ediliyor. İrili ufaklı tüm depremlere ilişkin veriler 12 Ekim 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de öğrenilebiliyor. Son olarak listeye eklenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa, Muğla ve İstanbul depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile gündemde. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 12 Ekim 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası

Son depremler listesi 12 Ekim 2023 Perşembe: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

Son dakika deprem mi oldu sorusu asrın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Bu nedenle özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler tedirginliğe neden oluyor. Dün yaşanan Bursa ve İstanbul depremi sonrası 12 Ekim son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. En ufak sarsını hissedenler şiddet, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Dakika dakika 12 Ekim 2023 Perşembe son depremler listesi sorgulama ekranı…

Son depremler listesi 12 Ekim 2023 Perşembe: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

KAHRAMANMARAŞ ,GAZİANTEP, BURSA, MUĞLA VE İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük: 3.5

Yer: Dalaman (Muğla)

Tarih:11-10-2023

Saat:19:56:49 TSİ

Derinlik:8.73 km

Büyüklük:3.8

Yer: Nurdağı (Gaziantep)

Tarih: 11-10-2023

Saat: 19:39:00

Derinlik: 7.55 km

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Son depremler listesi 12 Ekim 2023 Perşembe: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

Büyüklük:3.0

Yer: Marmara Denizi - [24.70 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 11-10-2023

Saat: 19:36:01

Derinlik: 6.99 km

Büyüklük:3.2

Yer: Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 11-10-2023

Saat: 08:50:20

Derinlik: 6.8 km

Son depremler listesi 12 Ekim 2023 Perşembe: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

SON DEPREMLER LİSTESİ || 12 EKİM 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi, fay hattı hareketlerini anbean takip ediyor.

Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük fark etmeksizin tüm depremlerin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve konum bilgileri dakika dakika son depremler listelerine ekliyor.

Son depremler listesi 12 Ekim 2023 Perşembe: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA