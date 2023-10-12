EN SON DEPREMLER TIKLA SORGULA EKRANI | Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 12 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı ziyaret ediliyor. İrili ufaklı tüm depremlere ilişkin veriler 12 Ekim 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de öğrenilebiliyor. Son olarak listeye eklenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa, Muğla ve İstanbul depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile gündemde. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 12 Ekim 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası…