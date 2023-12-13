Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yaşayanların korku ve endişesi sürüyor. Öte yandan beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da adeta diken üstünde. Bu kapsamda en ufak sarsıntı hissedenler, yaşanan son depremleri görmek için 13 Aralık son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…