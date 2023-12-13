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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:03

Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremler öğrenilebiliyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki sarsıntılar vatandaşlarda paniğe sebep oluyor. Öte yandan beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara Denizi'ndeki irili ufaklı sarsıntılar da endişe yaratıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusu anbean sorgulanıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 13 Aralık 2023!

Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yaşayanların korku ve endişesi sürüyor. Öte yandan beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da adeta diken üstünde. Bu kapsamda en ufak sarsıntı hissedenler, yaşanan son depremleri görmek için 13 Aralık son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

13 ARALIK SON DEPREMLER

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:İslahiye (Gaziantep)

Tarih:2023-12-13

Saat:03:36:09 TSİ

Enlem:37.11333 N

Boylam:36.69361 E

Derinlik:7.45 km

SON DAKİKA