Son depremler listesi 13 Aralık 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremler öğrenilebiliyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki sarsıntılar vatandaşlarda paniğe sebep oluyor. Öte yandan beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle Marmara Denizi'ndeki irili ufaklı sarsıntılar da endişe yaratıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorusu anbean sorgulanıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 13 Aralık 2023!