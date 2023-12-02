Giriş Tarihi: 02.12.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 07:25

SON DEPREMLER LİSTESİ (Güncel) 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat tarihli deprem felaketinden sonra ufak sarsıntılar bile vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Deprem bölgesinde artçı depremler etkisini devam ettirirken, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsındı ve depremler sonucunda bölgede yaşayan vatandaşlar nerede, ne zaman deprem oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? İşte, 2 Aralık son depremler listesi!