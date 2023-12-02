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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ (Güncel) 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...
Giriş Tarihi: 02.12.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 07:25

SON DEPREMLER LİSTESİ (Güncel) 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat tarihli deprem felaketinden sonra ufak sarsıntılar bile vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Deprem bölgesinde artçı depremler etkisini devam ettirirken, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsındı ve depremler sonucunda bölgede yaşayan vatandaşlar nerede, ne zaman deprem oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? İşte, 2 Aralık son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ Güncel 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

AFAD sistemi ve Kandilli Rasathanesi ölçümleri ile son depremler listesi belli oldu. Her gün Afad ve Kandilli'nin resmi hesaplarından açıkladığı son dakika deprem haberleri, merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri . liste halinde yayımlanıyor. Peki, Bugün nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi ve ayrıntıları...

SON DEPREMLER LİSTESİ Güncel 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

SON DEPREMLER LİSTESİ | 30 KASIM 2023

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün.

İşte, en son depremler listesi ve sorgulama ekranı;

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SON DEPREMLER LİSTESİ Güncel 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

#DEPREM

CATAK-ILGAZ (CANKIRI)

01.12.2023,

20:04:25 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ Güncel 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ Güncel 2 ARALIK | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, nasıl öğrenilir? Kandilli ve Afad verileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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