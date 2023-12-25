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Haberler Fotohaber Son depremler listesi 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler sorgulama
Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:00

Son depremler listesi 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler sorgulama

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Büyük küçük tüm depremlere ilişkin veriler 25 Aralık 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de öğrenilebiliyor. Son olarak listeye eklenen Ege Denizi, Girit Adası, Kahramanmaraş ve Muğla depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile gündemde. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası...

ANLIK SON DEPREMLER 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Dolayısıyla özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler tedirginliğe neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Yalova depremi sonrası 25 Aralık son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekranı mercek altına alındı. En ufak sarsını hissedenler şiddet, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Dakika dakika 25 Aralık 2023 Pazartesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

ANLIK SON DEPREMLER 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yer: AKDENIZ

Tarih: 2023.12.25

Saat: 05:53:14

Derinlik: 1.5

Büyüklük: 3.1 - 3.3

Yer: AKDENIZ

Tarih: 2023.12.25

Saat: 03:13:36

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 3.1 - 3.3

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ANLIK SON DEPREMLER 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yer: GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Tarih: 2023.12.25

Saat: 01:34:38

Derinlik: 12.2

Büyüklük: 3.7 - 4.0

Yer: ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

Tarih: 2023.12.25

Saat: 00:22:47

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 3.1 - 3.2

ANLIK SON DEPREMLER 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yer: NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)

Tarih: 25-12-2023

Saat: 03:30:49

Derinlik: 7 ML

Büyüklük: 3.1

ANLIK SON DEPREMLER 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

SON DAKİKA