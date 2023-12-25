Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:00

Son depremler listesi 25 Aralık 2023 Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler sorgulama

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Büyük küçük tüm depremlere ilişkin veriler 25 Aralık 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de öğrenilebiliyor. Son olarak listeye eklenen Ege Denizi, Girit Adası, Kahramanmaraş ve Muğla depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile gündemde. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası...