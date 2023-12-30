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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK VERİ TAKİBİ 29 ARALIK 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 01:00

SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK VERİ TAKİBİ 29 ARALIK 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı araştırmasına çıkıyor. Gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler 29 Aralık 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de kayıt altına alınıyor. Son olarak listeye eklenen Bingöl, Malatya ve Muğla depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği için araştırmalar sürüyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 29 Aralık 2023 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası

TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİ || Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu? | Geçtiğimiz gün meydana gelen şiddetli Malatya ve Muğla depremi sonrası 29 Aralık son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Her sarsıntı sonrası uzmanların beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamaları gündem oluyor. Bu nedenle özellikle nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremlerin şiddet, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri merak edilip araştırılıyor. Peki; 'En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, Dakika dakika 29 Aralık 2023 Cuma son depremler listesi sorgulama ekranı…

TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİ || Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

3 ve ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: GORGU-YESILYURT (MALATYA)

Tarih: 2023.12.28

Saat: 12:34:05

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 4.7 - 4.6

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TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİ || Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yer: AKDENİZ - [43.28 KM] MARMARİS (MUĞLA)

Tarih: 28-12-2023

Saat: 13:40:34

Derinlik: 57.39

Büyüklük: 4.0

TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİ || Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yer: SERVI-GENC (BINGOL)

Tarih: 2023.12.28

Saat: 08:44:19

Derinlik: 9.8

Büyüklük: 3.0

TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİ || Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

SON DAKİKA