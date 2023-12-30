SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK VERİ TAKİBİ 29 ARALIK 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
01:00
Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler ekranı araştırmasına çıkıyor. Gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler 29 Aralık 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi ile de kayıt altına alınıyor. Son olarak listeye eklenen Bingöl, Malatya ve Muğla depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği için araştırmalar sürüyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 29 Aralık 2023 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası…