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Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:36

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

7 Şubat 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. Vatandaşlarda endişeye neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri ile anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 7 Şubat 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afad ve Kandilli güncel verileri ile son depremler kaydediliyor.

Düzce ilinin merkez ilçesine bağlı bir köy olan Paşakonağı'nda sabah sularında bir deprem meydana geldi. İşte, detaylar...

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SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

#DEPREM

PAŞAKONAĞI-(DÜZCE)

07.02.2024,

04:54:59 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 8.5 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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