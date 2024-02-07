Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
07:36
SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2024 || Afad ve Kandilli verileri ile anbean kaydediliyor! En son nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?
7 Şubat 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…