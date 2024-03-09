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Haberler Fotohaber Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:57

Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 9 Mart 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.

Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 8 Mart 2024 son depremler listesi

Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-03-09

Saat:04:40:48 TSİ

Derinlik:53.4 km

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Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA DEPREM

Büyüklük:4.4 (Ml)

Yer: Marmaris Muğla

Tarih:2024-03-08

Saat:07:27:12 TSİ

Derinlik:36.05 km

Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

Güncel Son Depremler Listesi: 8 MART 2024 Kandilli ve AFAD ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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