Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:44
SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri
13 Mart 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…