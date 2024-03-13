SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 13 Mart 2024 son depremler listesi…