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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:44

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

13 Mart 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 13 Mart 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

#DEPREM

GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

13.03.2024,

06:48:35 TSİ

Büyüklük: 3.0,

Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-03-12
Saat:22:59:20 TSİ
Enlem:40.30028 N
Boylam:27.01944 E
Derinlik:4.1 km

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2024-03-12
Saat:19:09:14 TSİ
Enlem:37.75056 N
Boylam:36.12139 E
Derinlik:6.55 km

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI | Akdeniz sallandı! 13 Mart 2024 Afad ve Kandilli verileri ile son dakika depremleri

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA