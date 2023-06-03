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Haberler Fotohaber SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 07:26

SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı son dakika haberleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasının ardından temmuz ayına yaklaşırken 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi maaşlara, temmuz ayında ek zam yapılacak. Yılın ilk dört ayının enflasyon farkı belli olurken son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece refah payı hariç 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Yeni emekli ve memur maaşları Temmuz ayında ek zamla belirlenecek. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur maaşlarında son durum iki aylık enflasyon farkının açıklanması ile belli olacak. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaşı ile ilgili son dakika bilgileri…

SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika memur zammı ne kadar olacak sorgulanıyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kesinleşirken gözler temmuz ayı memur zammına çevrildi. "2023 temmuz ayı itibariyle en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu son iki ayın enflasyon farkının açıklanması ile net kazanacak. Memur ve memur emeklisine her yıl altı ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zam yapılıyor. 5 Haziran Pazartesi günü TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık emekli ve memur zammı belli olacak. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammında son durum...

SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ KABİNE VE MECLİS'İN ÖNÜNDEKİ İLK 3 DÜZENLEME: ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

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SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

TBMM'DE YENİ YASAMA DÖNEMİ BAŞLADI

TBMM'de yeni yasama dönemi başlarken yarın da yeni Kabine belli olacak. Yeni Kabine'nin ve Meclis'in önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. Kabine'nin açıklanması sonrası yapılacak düzenlemeler için çalışmalar hız kazanacak.

SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK? MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

  1. Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı
  2. Refah payı
  3. Memura kira yardımı
  4. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
  5. Maaşlara ince ayar
SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL, MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 670 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek.

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