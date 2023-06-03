SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika memur zammı ne kadar olacak sorgulanıyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kesinleşirken gözler temmuz ayı memur zammına çevrildi. "2023 temmuz ayı itibariyle en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu son iki ayın enflasyon farkının açıklanması ile net kazanacak. Memur ve memur emeklisine her yıl altı ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zam yapılıyor. 5 Haziran Pazartesi günü TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık emekli ve memur zammı belli olacak. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammında son durum...