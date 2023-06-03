Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
07:26
SON DURUM Memur zammı ne kadar açıklandı? Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammı son dakika haberleri merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasının ardından temmuz ayına yaklaşırken 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi maaşlara, temmuz ayında ek zam yapılacak. Yılın ilk dört ayının enflasyon farkı belli olurken son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece refah payı hariç 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Yeni emekli ve memur maaşları Temmuz ayında ek zamla belirlenecek. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur maaşlarında son durum iki aylık enflasyon farkının açıklanması ile belli olacak. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaşı ile ilgili son dakika bilgileri…