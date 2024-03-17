Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
11:05
Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…
Süper Lig'de heyecan 30. Hafta maçları ile hız kesmeden sürüyor. Şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele devam ediyor. Bugün Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanına, Fenerbahçe ise Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmaların öncesinde Süper Lig puan durumu tablosu ve 30. Hafta fikstürü merak ediliyor. İşte Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…