Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

Süper Lig puan durumu tablosu: Ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıran kırana mücadelesi devam ediyor. Bugün Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanına Fenerbahçe ise ezeli rakiplerinden olan Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmalar oynanmadan önce Süper Lig puan durumu tablosu merak ediliyor. İşte 30. hafta fikstürü ve puan durumu tablosu