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Haberler Fotohaber Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:05

Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

Süper Lig'de heyecan 30. Hafta maçları ile hız kesmeden sürüyor. Şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele devam ediyor. Bugün Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanına, Fenerbahçe ise Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmaların öncesinde Süper Lig puan durumu tablosu ve 30. Hafta fikstürü merak ediliyor. İşte Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

Süper Lig puan durumu tablosu: Ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıran kırana mücadelesi devam ediyor. Bugün Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanına Fenerbahçe ise ezeli rakiplerinden olan Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmalar oynanmadan önce Süper Lig puan durumu tablosu merak ediliyor. İşte 30. hafta fikstürü ve puan durumu tablosu

Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

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Süper Lig puan durumu! Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü…

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