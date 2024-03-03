Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
11:26
Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşması Tüpraş Stadı'nda bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray zorlu Beşiktaş deplasmanından üç puan çıkarmak istiyor. Peki, 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte Süper Lig puan durumu tablosu güncel