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Haberler Fotohaber Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:26

Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşması Tüpraş Stadı'nda bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray zorlu Beşiktaş deplasmanından üç puan çıkarmak istiyor. Peki, 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte Süper Lig puan durumu tablosu güncel

Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmasının ardından gözler, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleye çevrildi. Zorlu mücadelede puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Fernando Santos yönetiminde ivme yakalayan Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Süper Lig puan durumu tablosu merak ediliyor. Peki, 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte detaylar;

Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?

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