Süper Lig puan durumu tablosu güncel: 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmasının ardından gözler, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleye çevrildi. Zorlu mücadelede puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Fernando Santos yönetiminde ivme yakalayan Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Süper Lig puan durumu tablosu merak ediliyor. Peki, 3 Mart Süper Lig 28. Hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte detaylar;