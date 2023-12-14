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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 18:06

SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

Süper Loto 14 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği sonuçlar haftanın üç günü Salı, Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere ilan ediliyor. MP youtube hesabından canlı yayın ile duyurulan sonuçlar sabah.com.tr'de sizler için açıklanıyor. Peki, 14 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekrnaı!

SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

Süper Loto sonuçları, 14 Aralık 2023 Perşembe günü, Milli Piyango'nun düzenlediği canlı çekiliş sonrası açıklanacak! Her hafta canlı yayında açıklanan sonuçların için geri sayım başladı. Günün şanslı numaraları bu akşam sahibini bulacak. İşte, Süper Loto 14 Aralık sonuçları...

SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

14 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık Perşembe günü Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

MİLLİ PİYANGO ONLİNE İLE SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO 14 ARALIK || Süper Loto sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online sorgulama ekrnaı!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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