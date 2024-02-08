Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
19:10
Süper Loto sonuçları 8 Şubat 2024 Perşembe çekilişi ardından erişime açılacak. Milli Piyango Online tarafından Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç gün düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanıyor. 29,2 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında yatıyor. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 8 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...