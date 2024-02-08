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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 19:10

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 8 Şubat 2024 Perşembe çekilişi ardından erişime açılacak. Milli Piyango Online tarafından Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç gün düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanıyor. 29,2 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında yatıyor. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 8 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

8 Şubat 2024 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanacak. 29.218.673 TL'lik büyük ikramiyenin ardında gizli olduğu numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 8 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

8 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci günü için sorgulamalar başladı.

8 Şubat 2024 Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyacak. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 8 Şubat 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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