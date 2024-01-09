SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 9 OCAK 2024 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı💥

Süper Loto sonuçlarında haftanın ilk çekilişi gerçekleşecek. Sonuncusu Pazar günü yapılan çekilişte, heyecan dorukta. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar geri sayıma başladı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı şans oyununda, şanslı numaralar bu akşam açıklanacak. Peki, 9 Ocak 2024 süper loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte, canlı takip ve sorgulama ekranı!