Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

Survivor All Star 18 Mart 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen büyük mücadele sonrasında bir isim eleme adayı olacak. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede 3. eleme adayının açıklanmasıyla düellolar şekilleniyor. Peki, Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?