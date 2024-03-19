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Haberler Fotohaber Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları
Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:20

Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 2 eleme adayının olduğu potaya katılan 3. isim sonrasında ise son eleme adayı belirlenecek ve düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 18 Mart 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…

Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

Survivor All Star 18 Mart 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen büyük mücadele sonrasında bir isim eleme adayı olacak. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede 3. eleme adayının açıklanmasıyla düellolar şekilleniyor. Peki, Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

KORLKUTAN SAKATLIK!

Survivor'ın 18 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 52. bölümünde haftanın 3. eleme adayı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Gizem Memiç'in yaşadığı sakatlık yarışmacıları ve sevenlerini korkuttu. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle sevilen yarışmacı Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı.

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Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

18 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar, sergiledikleri performansla eleme oyunundan galip gelmeye çalıştığı haftanın 3. eleme oyunununda kazanan KIRMIZI takım oldu.

OYUN SKORU:

KIRMIZI 12

MAVİ 7

Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star dokunulmazlık oyununda gerçekleşen kıyasıya mücadelenin ardından kaybeden Mavi takım oldu.

Mavi takım konseyde 3. eleme adayını belirledi.

Yapılan oylama sonucunda 6 Batuhan, 5 yaman ve 1 Ogeday yazıldı ve 3. eleme adayı olan isim BATUHAN oldu.

Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı mavi takımdan HAKAN,

2. eleme adayı kırmızı takımdan BOZOK oldu.

3. eleme adayı ise mavi takımdan BATUHAN oldu.

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