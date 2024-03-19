Survivor 18 Mart 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları

Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
00:20
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 2 eleme adayının olduğu potaya katılan 3. isim sonrasında ise son eleme adayı belirlenecek ve düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 18 Mart 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…