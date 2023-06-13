Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:08

Survivor 2023 final ne zaman? Survivor finali ne zaman ve nerede yapılıyor, şampiyon saat kaçta belli olacak? İşte finalistler

Survivor 2023 final adımında! Yarı finalde mücadele eden Ertuğ, Yusuf, Özgür ve Nefise arasından final koltukları seçildi. TV8 ekranlarında yayımlanacak şampiyonluk gecesinde SMS oylaması ardından bu yılın birincisi belli olacak. Acun Ilıcalı ve eski yarışmacılar gecede hazır bulunacak. Yarışmanın takipçileri Survivor finali ne zaman ve nerede yapılıyor, şampiyon saat kaçta belli olacak sorularına yanıt arıyor. Elenen yarışmacılar için de heyecan dorukta. Survivor şampiyonu kim oldu sorusu yanıt buluyor. İşte, Survivor final ödülü ve bilet fiyatları hakkında merak edilenler…