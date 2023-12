Giriş Tarihi: 05.12.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 16:54

Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, yarışmacılar belli oldu mu sorusu son dakika yerini almış durumda. Masterchef'in tahmini Ocak ayında sona ermesiyle birlikte Survivor 2024 All Star TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak ve geçen senelerden farklı olarak SMS oylaması yapılmayacak. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları listesi