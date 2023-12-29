SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

SMS YOK, PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.