Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:11
SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim
Survivor All Star 2024 yepyeni konseptiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni sezon kadrosunda yer alan isimler Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmıştı. Heyecanlı bekleyiş sürerken mavi ve kırmızı takımlar da belli oldu. Takımların tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ''Survivor ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. 25 yarışmacının yer aldığı yarışmada, SMS oylaması yapılmayacak olup sadece performans göz önünde bulundurulacak. Peki; Survivor All Star 2024 takımları açıklandı mı, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024 yayın tarihi ve kadrosu hakkında detaylı bilgiler.