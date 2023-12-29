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Haberler Fotohaber SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:11 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:11

SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

Survivor All Star 2024 yepyeni konseptiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni sezon kadrosunda yer alan isimler Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmıştı. Heyecanlı bekleyiş sürerken mavi ve kırmızı takımlar da belli oldu. Takımların tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ''Survivor ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. 25 yarışmacının yer aldığı yarışmada, SMS oylaması yapılmayacak olup sadece performans göz önünde bulundurulacak. Peki; Survivor All Star 2024 takımları açıklandı mı, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024 yayın tarihi ve kadrosu hakkında detaylı bilgiler.

SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor kadrosu tamamı belli oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlar ile yeni sezonda yarışacak isimleri duyurmuştu. Bu yıl farklı bir formatla ekranlara gelecek yarışmanın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Böylece takımlar ve yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star takımları nasıl oluştu, kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte Survivor All Star 2024 yayın tarihi ve kadrosu ile ilgili güncel bilgiler...

SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi belli oldu.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 sezonu, ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

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SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 finalinde seyircilere müjdeyi vermiş ve 2024 sezonu konseptini açıklamıştı.

Ilıcalı, büyük final gecesi yaptığı açıklamada "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Survivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." demişti.

SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

SMS YOK, PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

SURVİVOR ne zaman başlıyor? Survivor 2024 All Star 1. Bölüm tarihi belli oldu! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları isim isim

TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor 2024 All Star'da yer alacak bütün yarışmacılar belli oldu ve takımlar netleşti.

İşte Mavi ve Kırmızı takım yarışamcıları;

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