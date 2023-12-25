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Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:25

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor All Star 2024 için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı'nın ilk etapta sosyal medya üzerinden açıkladığı yarışmacılar TV8 ile yapılan yayında tek tek açıklanmıştı. Daha sonrasında ise kırmızı ve mavi takım olarak ayrılan yarışmacıların yer aldığı fragman yayınlandı. Bu fragman sonrasında Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Survivor All Star 2024 fragmanı!

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor All Star 2024 için yayın tarihini Acun Ilıcalı açıklamıştı. Kadro ve yayın tarihi belli olmasının ardından oyuncuların yer aldığı fragmanı da yayınlanmıştı. Bu noktada Survivor severler ilk bölüm tanıtımı ne zaman gelecek merak ediyor. SMS oylamasının olmadığı yeni formatta kıran kırana geçmesi beklenen mücadeledeler için geri sayım başladı. Peki, Survivor All Star 2024 fragmanı yayınlandı mı?

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

2024 SURVİVOR ALL STAR BAŞLIYOR

Survivor All Star İlk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor.

TV8'de yayınlanacak olan yarışma saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star ilk bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yarışmanın başlamasına az bir süre kala fragmanın bugün veya yarın akşam yayınlanması ön görülüyor.

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

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