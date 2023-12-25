SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
16:25
Survivor All Star 2024 için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı'nın ilk etapta sosyal medya üzerinden açıkladığı yarışmacılar TV8 ile yapılan yayında tek tek açıklanmıştı. Daha sonrasında ise kırmızı ve mavi takım olarak ayrılan yarışmacıların yer aldığı fragman yayınlandı. Bu fragman sonrasında Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Survivor All Star 2024 fragmanı!