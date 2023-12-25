SURVİVOR ALL STAR 2024 FRAGMANI YAYINLANDI MI? Survivor All Star ilk bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor All Star 2024 için yayın tarihini Acun Ilıcalı açıklamıştı. Kadro ve yayın tarihi belli olmasının ardından oyuncuların yer aldığı fragmanı da yayınlanmıştı. Bu noktada Survivor severler ilk bölüm tanıtımı ne zaman gelecek merak ediyor. SMS oylamasının olmadığı yeni formatta kıran kırana geçmesi beklenen mücadeledeler için geri sayım başladı. Peki, Survivor All Star 2024 fragmanı yayınlandı mı?