Survivor All Star Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın hayatı ve kariyeri

2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

Bu sezon 4.kez Survivor'da yarışacaktır.