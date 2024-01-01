Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:30
Survivor All Star Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın hayatı ve kariyeri
Survivor 2024 All Star'a katılmasıyla herkesi şaşırtan Turabi Çamkıran araştırılmaya başladı. Katıldığı yarışmalarda dereceler alan Çamkıran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Survivor'ın All Star'ın bu akşam yayınlanacak ilk bölümünün fragmanında Poyraz ile büyük bir gerginlik yaşadığı görülen Turabi bu sezonun en merak uyandıran yarışmacıların oldu. Survivor All Star Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın hayatı ve kariyeri