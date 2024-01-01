Survivor All Star Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın hayatı ve kariyeri

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1986 Mersin'de doğdu. Turabi Çamkıran'ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu spordan kazandı.