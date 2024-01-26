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Haberler Fotohaber Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak
Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 13:04

Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

Survivor'da bütün dengeleri yerinden oynatacak isim geliyor. Acun Ilıcalı daha önce Survivor'da mücadele eden ve performansıyla akıllara kazınan o isim için güzel haberi verdi. All Star'da taşlar yerinden oynanacak. Bu yılın favorileri arasında şimdiden kendine listenin ilk sıralarında yer bulan isim de bir Survivor şampiyonu. Kırmızı takıma gelmesi olanan o siim hakkında açıklama Ilıcalı'dan geldi. İşte, detaylar...

Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

TV8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star'a geçmiş sezonlarda şampiyonluğu tadan bir şampiyon daha katılıyor. Acun Ilıcalı müjdeli haberi duyurdu. All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan ilk isim olan Nihat Altınkaya, yeni sezonun favorileri arasında gösteriliyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Nihat Altınkaya dönüyor. İşte, detaylar…

Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya'nın neden yarışmada olmadığı hayranları tarafından araştırılıyordu.

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Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

Survivor 1. bölümünde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Nihat Altınkaya yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya geç katılacağı söylenmişti.

Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

Altınkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Survivor All Star hazırlıkları sırasında aşil tendonunun koptuğunu ve ameliyat olduğunu açıkladı. Ayrıca, yoğun bir fizik tedavi sürecinden geçtiğini belirtti.

Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak

Acun Ilıcalı, Altınkaya'nın ameliyat sürecini tamamladığı ve fizik tedavisinin bitmesiyle Survivor All Star'a katılacağını söyledi. Bu durum, Altınkaya'nın sağlık durumunun iyileşmesine ve tedavi sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilir.

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