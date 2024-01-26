Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
13:04
Survivor All Star’a 1 şampiyon daha katılıyor! Acun Ilıcalı güzel haberi verdi: Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak
Survivor'da bütün dengeleri yerinden oynatacak isim geliyor. Acun Ilıcalı daha önce Survivor'da mücadele eden ve performansıyla akıllara kazınan o isim için güzel haberi verdi. All Star'da taşlar yerinden oynanacak. Bu yılın favorileri arasında şimdiden kendine listenin ilk sıralarında yer bulan isim de bir Survivor şampiyonu. Kırmızı takıma gelmesi olanan o siim hakkında açıklama Ilıcalı'dan geldi. İşte, detaylar...