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Haberler Fotohaber Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 01:39

Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Bu yıll yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkan yarışma, 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Hal böyleyken yarışmanın hangi günler yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Programın sıkı takipçileri, ''Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi bu yıl da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı yarışmanın sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarına gelen yarışmanın yeni bölümü 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada seyirciler Survivor bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkan programın yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

12 Ocak 2024 tarihli TV8 yayın akışına göz atan seyirciler, yarışma saatinde Aşka Düşman dizisinin yeni bölümü ile karşılaştı.

Bunun üzerine Survivor 2024 All Star'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

SURVİVOR 2024 ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

11 Ocak Perşembe TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmeyecek. 12 Ocak yayın akışına göz atıldığında ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü gözüküyor.

Buna göre, sevilen yarışma 12 Ocak Cuma akşamı da yayınlanmayacak. Programın yeni bölümünün 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

TV8 YAYIN AKIŞI | 12 OCAK 2024 CUMA

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Aşka Düşman
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Dizi

Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

SURVİVOR ALL STAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor All Star 2024 bu hafta pazartesi, salı, çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

TV8 yayın akışı listesine göre perşembe akşamları Aşka Düşman dizisi izleyicisiyle buluşacak. Ardından cuma-cumartes-pazar günü de Survivor yayın akışında yer alıyor. Ancak yeni bölüm mü tekrar bölümünün mü olacağı henüz belli olmadı.

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