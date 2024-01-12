Survivor bu akşam var mı? 🌴 12 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günleri!

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı yarışmanın sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarına gelen yarışmanın yeni bölümü 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada seyirciler Survivor bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkan programın yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile detaylı bilgiler…