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Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:29

Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

2024 All Star sezonuyla takip edilen Survivor bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorularla gündemde. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada son olarak eleme düellosu gerçekleşti. Bir kadın yarışmacının adaya veda ettiği sezonda giderek tansiyon yükseliyor. 60. bölüm beklenirken gözler 15 Mart TV8 yayın akışı programına çevrildi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? İşte, ayrıntılar...

Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

Survivor bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular radara girdi. Trendler arasında yerini alan araştırmalar TV8 yayın akışı listesine yöneldi. En son eleme bölümünün yayınlandığı yarışmada heyecan yükseliyor. 60. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, 15 Mart Cuma Survivor yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da 14 Mart tarihinde gerçekleşen eleme düellosunda Aysu, Gizem, Berna ve Pınar yarıştı.

Adaya veda eden isim PINAR oldu.

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Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Survivor haftada pek çok kez yeni bölümleriyle yayında oluyor. Son olarak elemenin gerçekleştiği yarışmada gözler yayın akışına döndü:

Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

TV8 YAYIN AKIŞI - 15 MART 2024

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Çarkıfelek
22:45 Cevap Ver Türkiye
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR NEDEN YOK?

Yayın akışında görüldüğü üzere Survivor 60. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Haftada bir kez Çarkıfelek yarışmasının yayımlandığı TV8'de bugün ve her hafta Cuma günü Survivor ekranlara gelmiyor.

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