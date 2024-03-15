Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:29
Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?
2024 All Star sezonuyla takip edilen Survivor bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorularla gündemde. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada son olarak eleme düellosu gerçekleşti. Bir kadın yarışmacının adaya veda ettiği sezonda giderek tansiyon yükseliyor. 60. bölüm beklenirken gözler 15 Mart TV8 yayın akışı programına çevrildi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? İşte, ayrıntılar...