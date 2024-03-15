Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı ile Survivor 60. yeni bölüm ne zaman?

Survivor bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular radara girdi. Trendler arasında yerini alan araştırmalar TV8 yayın akışı listesine yöneldi. En son eleme bölümünün yayınlandığı yarışmada heyecan yükseliyor. 60. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, 15 Mart Cuma Survivor yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?