Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

YUNUS EMRE VE MUSTAFA KEMAL NEDEN KAVGA ETTİ?

Merve, Mustafa Kemal ile aralarında olan konuşmayı konseyde açıklamak istedi. Mustafa Kemal'in sık sık araya girerek Merve'nin yalan söylediğini iddia etmesi üzerine kırmızı takımda sinirler gerildi.

Olaya dahil olan Yunus Emre, Merve'nin doğru söylediğini belirtti. Bu sözler sonrası Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki gerginlik daha da arttı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı konseye ara vermek zorunda kaldı. Bu esnada yaşananlar yayınlanmadı.