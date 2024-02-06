Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
05:55
Survivor 2024 All Star heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 5 Şubat Pazartesi akşamı 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında gerilim bir hayli yükselirken kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Ada konseyinde ise Yunus Emre ile Yasin birbirine girdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?