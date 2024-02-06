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Giriş Tarihi: 06.02.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 05:55

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 5 Şubat Pazartesi akşamı 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında gerilim bir hayli yükselirken kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Ada konseyinde ise Yunus Emre ile Yasin birbirine girdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor 3. eleme adayı son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmanın 5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan 26. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın 3. dokunulmazlık oyununda ter döktü. Tansiyonun yüksek olduğu oyun sonrası dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 5 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte son bölümden detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konsey karıştı! TV8 5 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

YUNUS EMRE VE MUSTAFA KEMAL NEDEN KAVGA ETTİ?

Merve, Mustafa Kemal ile aralarında olan konuşmayı konseyde açıklamak istedi. Mustafa Kemal'in sık sık araya girerek Merve'nin yalan söylediğini iddia etmesi üzerine kırmızı takımda sinirler gerildi.

Olaya dahil olan Yunus Emre, Merve'nin doğru söylediğini belirtti. Bu sözler sonrası Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki gerginlik daha da arttı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı konseye ara vermek zorunda kaldı. Bu esnada yaşananlar yayınlanmadı.

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