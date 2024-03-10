Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı ve Nagihan Karadere arasında geçecek konseye yarışmacının gözyaşları damga vurdu. Ilıcalı, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk oldu ve şu sözlerle durumu açıkladı:

"Nagihan'ın durumu şöyle; ben seneye kalmasından yanayım. Nagihan'ın ayrılması lazım aslında. Doktor kalıcı hasar olmayacağını söyledi. Ama bu performansıyla da Survivor falan kazanamaz. Buna rağmen 'Devam edeceğim' derse, o derece gözü döndüyse bir şey diyemiyorum. O hakkını elinden almak istemiyorum"