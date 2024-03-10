Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
20:10
Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor eleme adayı 10 Mart Pazar günü ekranlara gelen bölümle belli oluyor. 2024 All Star sezonunda rekabet artarken kırmızı takım ve mavi takım arasında tansiyonu sakin tutmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumde. Elemeler, tartışmalar, düello ve diskalifiyeler ile gündeme gelen yarışmada bugün Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği de belirlenecek. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, haftanın eleme adayları...