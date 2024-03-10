Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 20:10

Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı 10 Mart Pazar günü ekranlara gelen bölümle belli oluyor. 2024 All Star sezonunda rekabet artarken kırmızı takım ve mavi takım arasında tansiyonu sakin tutmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumde. Elemeler, tartışmalar, düello ve diskalifiyeler ile gündeme gelen yarışmada bugün Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği de belirlenecek. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, haftanın eleme adayları...

Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

'Survivor eleme adayı kim oldu' sorusu yarışmanın her yeni bölümü ardından takipçilerin radarına giriyor. Haftanın 2. eleme adayının ortaya çıkacağı yeni bölüme dokunulmazlık oyunu damga vuracak öte yandan yarışmacılar arasında sular durulmuyor. 55. bölüm tanıtımında yer aldığı üzere Yunus Emre'nin isyanı ve Sercan'ın tartışması yeniden gündemde olacak. Peki; 10 Mart 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, detaylar...

Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR NAGİHAN ELENECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde oyun sırasında sakatlanan Nagihan Karadere, dizinin döndüğünü söyleyip acı içinde yere uzanmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yarışmacı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir oyunlarda yer almayan Nagihan'ın sağlık durumu bu akşam belli oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı ve Nagihan Karadere arasında geçecek konseye yarışmacının gözyaşları damga vurdu. Ilıcalı, 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk oldu ve şu sözlerle durumu açıkladı:

"Nagihan'ın durumu şöyle; ben seneye kalmasından yanayım. Nagihan'ın ayrılması lazım aslında. Doktor kalıcı hasar olmayacağını söyledi. Ama bu performansıyla da Survivor falan kazanamaz. Buna rağmen 'Devam edeceğim' derse, o derece gözü döndüyse bir şey diyemiyorum. O hakkını elinden almak istemiyorum"

Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Bu hafta kadın yarışmacılar arasında geçecek eleme düellosu öncesinde ilk aday belli oldu. İkinci aday bugünkü dokunulmazlık oyunu ile ortaya çıkacak:

Haftanın 1. eleme adayı: AYSU

Survivor eleme adayı ortaya çıkıyor! TV8 ile 10 Mart Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan henüz belli olmadı.

Kaybeden takım ada konseyinde bir isim çıkaracak.

SON DAKİKA