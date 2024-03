SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan 60. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur yarışında galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın ilk eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 16 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?