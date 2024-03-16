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Haberler Fotohaber SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 23:09

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star 2024 nefes kesen bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 60. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemde. Son düelloda elenen isim Pınar Saka olmuştu. Bu hafta ise erkekler elemesi yapılacak. Peki, TV8 ile 16 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın ilk eleme adayı olan isim...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan 60. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur yarışında galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın ilk eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 16 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde, kırmızı takımdan Pınar'ın vedasının ardından yarışmacılar, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verecek.

. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek

Haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
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