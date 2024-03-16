Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
23:09
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 16 Mart 2024 Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Survivor All Star 2024 nefes kesen bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 60. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemde. Son düelloda elenen isim Pınar Saka olmuştu. Bu hafta ise erkekler elemesi yapılacak. Peki, TV8 ile 16 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın ilk eleme adayı olan isim...