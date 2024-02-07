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Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 22:29

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 27. bölümde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kıran kırana geçen mücadele sonucu dokunulmazlığı kazanan mavi takım olurken kırmızı takım, haftanın 4. eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya gelmişti. Ancak konseyde yaşanan gerginlik Acun Ilıcalı'yı çileden çıkartmıştı. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu 28. Bölümle yanıt buldu. Öte yandan yarışmacılar ödül oyununda ter döktü. Peki, TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı? İşte haftanın 4. ve son eleme adayı olan isim...

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor 4. eleme adayı son dakika belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star 7 Şubat 2024 Perşembe akşamı 28. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmanın son bölümünde haftanın 4. ve son eleme adayı açıklandı. Hatırlanacağı üzere kırmızı takım düelloya çıkacak son ismi belirlemek üzere ada konseyinde bir araya gelmişti. Ancak Nagihan, Aleyna ve Nefise tartışması sonrası gerilen Acun Ilıcalı, konseyi terk etmişti. Öte yandan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyun sonucunda ödülün sahibi olan takım belli olacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 4. eleme adayı ve ödül oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın 4. eleme adayı açıklandı. Düelloya çıkacak son isim YUNUS EMRE oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Takımların mücadelesi devam ediyor.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star 2024 yarışmasının 26. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun alanında yarışmacılar arasında tansiyon hiç düşmedi.

Son dokunulmazlık oyununda Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan yarışmacılara sert sözler saf ederek oynamayacaklarını söylediler. Nagihan ve Nefise sakinleşirken Mustafa Kemal dokunulmazlık oyununda yer almadı. Daha sonra ise Aleyna ve Nefise tartışması ortamın iyice gerilmesine neden oldu.

Nagihan "Bütün erkekleri dolduruyorsun" dediği Aleyna "Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin" dedi. Nagihan Yunus Emre'nin önüne giderek onunla konuşmaya çalıştı ve Aleyna'yı göstererek "Sen bunun gazıyla her şeyi yapıyorsun" dedi. Aleyna da tepki gösterip çekil şuradan deyince Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itti.

Kırmızı Takım'da Nagihan'ın Aleyna hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı. Nagihan "O kadın zehirledi sizi. Önce Sercan'ı sonra Yunus Emre'yi. Sercan akıllandı, kenara çekti arabasını. Adam akıllı, zeki bir adam" diyerek Kırmızı Takım'da gülüşmeler yaşandı.

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