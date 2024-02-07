Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
22:29
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 27. bölümde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kıran kırana geçen mücadele sonucu dokunulmazlığı kazanan mavi takım olurken kırmızı takım, haftanın 4. eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya gelmişti. Ancak konseyde yaşanan gerginlik Acun Ilıcalı'yı çileden çıkartmıştı. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu 28. Bölümle yanıt buldu. Öte yandan yarışmacılar ödül oyununda ter döktü. Peki, TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı? İşte haftanın 4. ve son eleme adayı olan isim...