Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star 2024 yarışmasının 26. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun alanında yarışmacılar arasında tansiyon hiç düşmedi.

Son dokunulmazlık oyununda Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan yarışmacılara sert sözler saf ederek oynamayacaklarını söylediler. Nagihan ve Nefise sakinleşirken Mustafa Kemal dokunulmazlık oyununda yer almadı. Daha sonra ise Aleyna ve Nefise tartışması ortamın iyice gerilmesine neden oldu.

Nagihan "Bütün erkekleri dolduruyorsun" dediği Aleyna "Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin" dedi. Nagihan Yunus Emre'nin önüne giderek onunla konuşmaya çalıştı ve Aleyna'yı göstererek "Sen bunun gazıyla her şeyi yapıyorsun" dedi. Aleyna da tepki gösterip çekil şuradan deyince Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itti.

Kırmızı Takım'da Nagihan'ın Aleyna hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı. Nagihan "O kadın zehirledi sizi. Önce Sercan'ı sonra Yunus Emre'yi. Sercan akıllandı, kenara çekti arabasını. Adam akıllı, zeki bir adam" diyerek Kırmızı Takım'da gülüşmeler yaşandı.