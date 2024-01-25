Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda mücadele verdi. TV8 ekranlarında yayınlana oyunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım ödülün sahibi oldu. Kazanan takımı öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim-hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor ödül oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;