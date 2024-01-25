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Haberler Fotohaber Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:09

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu oynandı. Parkur üzerinden en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor ödül oyununu kim-hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda mücadele verdi. TV8 ekranlarında yayınlana oyunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım ödülün sahibi oldu. Kazanan takımı öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim-hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor ödül oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

24 Ocak 2024 Çarşamba günü yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar ödül oyunu mücadelesi verdi.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu oyunda kazanan MAVİ TAKIM oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu
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