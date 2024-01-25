Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
06:09
Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 24 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu oynandı. Parkur üzerinden en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor ödül oyununu kim-hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar.