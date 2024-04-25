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Haberler Fotohaber Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:52

Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

Survivor All Star'da acil durum konseyi toplanıyor. Son olarak ekranlara gelen eleme sonrasında düelloyu kaybederek elenen isim mavi takımdan Berna olmuştu. Bu durumda mavi takım 6 kişi kalırken, kırmızı takım ise 9 kişi olarak mücadeleye devam ediyordu. Bu noktada Acun Ilıcalı devreye girdi ve acil durum konseyini topladı. Peki, Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? İşte, mavi takımda flaş değişiklik!

Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

Survivor acil durum konseyi toplanıyor. Kritik değişikliği Acun Ilıcalı duyurdu. Takımlardaki dengesizlik kırmızı takımdan, mavi takıma geçecek olan bir kişi ile dengelenecek. Bu durumda takımlar arası denge yeniden sağlanacak. Peki, Survivor Mavi takıma kim geçecek, hangi yarışmacı?

Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Survivor All Star 2024'de takımlar arasında denge mavi takımdan üst üste elemelerin olmasıyla birlikte bozuldu. Geçtiğimiz hafta Yaman'ın elenmesi, bu hafta Berna'nın gitmesi iki takım arasındaki eşitliği bozdu. Bu durumda mavi takımda denge sağlanması adına kırmızı takımdan bir isim mavi takıma geçecek.

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Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

SURVİVOR MAVİ TAKMA KİM GEÇECEK?

Survivor'da mavi takımda geçecek isim henüz belli olmadı. Bu akşam gerçekleşecek olan acil durum konseyi ile mavi takıma, kırmızı takımdan bir yarışmacı dahil olacak.

Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

MAVİ TAKIM

  • Ogeday
  • Furkan Kızılay
  • Yasin
  • Batuhan
  • Seda
  • Damla Can
Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik

KIRMIZI TAKIM

  • Özgür
  • Aleyna
  • Yunus Emre
  • Sercan
  • Merve
  • Nagihan
  • Nefise Karatay
  • Hilmicem
  • Avatar Atakan
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