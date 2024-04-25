Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:52
Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? Acil durum konseyi toplanıyor! Survivor mavi takımda flaş değişiklik
Survivor All Star'da acil durum konseyi toplanıyor. Son olarak ekranlara gelen eleme sonrasında düelloyu kaybederek elenen isim mavi takımdan Berna olmuştu. Bu durumda mavi takım 6 kişi kalırken, kırmızı takım ise 9 kişi olarak mücadeleye devam ediyordu. Bu noktada Acun Ilıcalı devreye girdi ve acil durum konseyini topladı. Peki, Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? İşte, mavi takımda flaş değişiklik!