Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:05
Survivor'da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?
Survivor All Star'da acil durum konseyi toplanıyor. Son olarak ekranlara gelen eleme sonrasında düelloyu kaybederek elenen isim mavi takımdan Berna olmuştu. Bu durumda mavi takım 6 kişi kalırken, kırmızı takım ise 9 kişi olarak mücadeleye devam ediyordu. Bu noktada Acun Ilıcalı devreye girdi ve acil durum konseyini topladı. Peki, Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? İşte, mavi takımda flaş değişiklik!