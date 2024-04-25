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Haberler Fotohaber Survivor'da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:05

Survivor'da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

Survivor All Star'da acil durum konseyi toplanıyor. Son olarak ekranlara gelen eleme sonrasında düelloyu kaybederek elenen isim mavi takımdan Berna olmuştu. Bu durumda mavi takım 6 kişi kalırken, kırmızı takım ise 9 kişi olarak mücadeleye devam ediyordu. Bu noktada Acun Ilıcalı devreye girdi ve acil durum konseyini topladı. Peki, Survivor takımlar değişiyor mu, Mavi takma kim geçecek? İşte, mavi takımda flaş değişiklik!

Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

Survivor acil durum konseyi toplanıyor. Kritik değişikliği Acun Ilıcalı duyurdu. Takımlardaki dengesizlik kırmızı takımdan, mavi takıma geçecek olan bir kişi ile dengelenecek. Bu durumda takımlar arası denge yeniden sağlanacak. Peki, Survivor Mavi takıma kim geçecek, hangi yarışmacı?

Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Survivor All Star 2024'de takımlar arasında denge mavi takımdan üst üste elemelerin olmasıyla birlikte bozuldu. Geçtiğimiz hafta Yaman'ın elenmesi, bu hafta Berna'nın gitmesi iki takım arasındaki eşitliği bozdu. Bu durumda mavi takımda denge sağlanması adına kırmızı takımdan bir isim mavi takıma geçecek.

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Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

SURVİVOR MAVİ TAKMA KİM GEÇECEK?

Survivor'da mavi takımda geçecek isim henüz belli olmadı. Bu akşam gerçekleşecek olan acil durum konseyi ile mavi takıma, kırmızı takımdan bir yarışmacı dahil olacak.

Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

MAVİ TAKIM

  • Ogeday
  • Furkan Kızılay
  • Yasin
  • Batuhan
  • Seda
  • Damla Can
Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

KIRMIZI TAKIM

  • Özgür
  • Aleyna
  • Yunus Emre
  • Sercan
  • Merve
  • Nagihan
  • Nefise Karatay
  • Hilmicem
  • Avatar Atakan
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