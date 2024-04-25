Survivor’da flaş karar! Acil durum konseyi toplanıyor... Survivor mavi takıma hangi yarışmacı geçecek, takımlar birleşecek mi?

Survivor acil durum konseyi toplanıyor. Kritik değişikliği Acun Ilıcalı duyurdu. Takımlardaki dengesizlik kırmızı takımdan, mavi takıma geçecek olan bir kişi ile dengelenecek. Bu durumda takımlar arası denge yeniden sağlanacak. Peki, Survivor Mavi takıma kim geçecek, hangi yarışmacı?