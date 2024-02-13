Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. SMS'in olmadığı yeni sezonda tartışmasız bir bölüm geçmiyor. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın kadrosunda bazı değişimler yaşanmıştı. Nihat ve Turabi'nin sakatlıkları nedeniyle elenmesinin ardından kırmızı takıma Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe dahil edilmişti. Şimdi ise yeni bir iddia sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Batuhan Karacakaya'nın yarışmaya katılacağı öne sürüldü. Peki; Batuhan Karacakaya Survivor All Star'a katılacak mı?