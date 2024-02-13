Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:53
TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star yarışmasında heyecan her geçen gün artıyor. Takımların mücadelesi tam gaz devam ederken yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile düşmüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programda bazı değişimler yaşanmıştı. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmasının ardından kadroya 3 yeni isim dahil olmuştu. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe kırmızı takımda yerlerini alırken yeni bir iddia sosyal medyada dolaşıma girdi. Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a katılacağı konuşulmaya başlandı. Gözler ise Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Peki; Batuhan Karacakaya Survivor All Star'a katılacak mı?