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Haberler Fotohaber Survivor'da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:53

Survivor'da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star yarışmasında heyecan her geçen gün artıyor. Takımların mücadelesi tam gaz devam ederken yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile düşmüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programda bazı değişimler yaşanmıştı. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmasının ardından kadroya 3 yeni isim dahil olmuştu. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe kırmızı takımda yerlerini alırken yeni bir iddia sosyal medyada dolaşıma girdi. Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a katılacağı konuşulmaya başlandı. Gözler ise Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Peki; Batuhan Karacakaya Survivor All Star'a katılacak mı?

Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. SMS'in olmadığı yeni sezonda tartışmasız bir bölüm geçmiyor. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın kadrosunda bazı değişimler yaşanmıştı. Nihat ve Turabi'nin sakatlıkları nedeniyle elenmesinin ardından kırmızı takıma Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe dahil edilmişti. Şimdi ise yeni bir iddia sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Batuhan Karacakaya'nın yarışmaya katılacağı öne sürüldü. Peki; Batuhan Karacakaya Survivor All Star'a katılacak mı?

Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

SMS'siz formatla izleyici karşısına çıkan yeni sezonda sular durulmuyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken, zaman zaman yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor.

Neredeyse her bölümde sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor.

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Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

Oldukça çekişmeli geçen Survivor All Star'da heyecan günden güne artarken kadroda bazı değişimler yaşanmıştı.

Acun Ilıcalı, Turabi Çamkıran ve Nihat Altınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklarken kadroya 3 yeni yarışmacının katılacağını duyurmuştu.

Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

KIRMIZI TAKIM 3 İSİMLE GÜÇLENDİ!

Ilıcalı'nın açıklaması doğrultusunda Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Survivor All Star kırmızı takım kadrosunda yerini aldı.

Pek çok kişi bu isimlerin bu yıl son gelen isim olduklarını konuşurken, yeni bir iddia sosyal medyada dolaşıma girdi.

Survivor’da bomba iddia! Acun Ilıcalı için sert ifadeler kullanmıştı! Batuhan Karacakaya Survivor All Star’a katılacak mı?

BATUHAN KARACAKAYA SURVİVOR ALL STAR'A KATILACAK MI?

İddiaya göre, Survivor 2021 ve Survivor 2022 All Star'da yarışan Batuhan Karacakaya, önümüzdeki günlerde Survivor kadrosuna dahil olacak.

Karacakaya'nın ''Ben de bu sezonda olmayalım'' dediği ve Survivor All Star'a katılacağı öne sürüldü.

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