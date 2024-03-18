Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:29

SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

Surivivor son olarak 61. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesinin ardından ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşam 18 Mart Salı günü ekranlara gelecek bölümün fragmanı yayımlandı. Fragman izleyiciyi şok etti. Fragmanda büyük sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in acılar içinde kıvrandığı görüldü. Dizi dönen yarışmacı çığlıklar içinde oyunu bırakmak zorunda kaldı. Oyun alanine ambulansın gelmesiyle sakatlığın ciddi olduğu anlaşıldı. Peki, Survivor Gizem eleniyor mu, diskalifiye mi olacak? İşte büyük sakatlık ve detayları

SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

Survivor'ın yayımlanan son fragmanıyla birlikte izleyiciler büyük şok yaşadı. Fragmanda Survivor'da sevilen isimlerden olan Gizem Memiç 3. Dokunulmazlık oyununda büyük bir tahliksizlik yaşadı. Oyunun heyecanıyla tüm hızı ve gücüyle parkurda yarışan yarışmacının düştüğü ve dizinin döndüğü görüldü. Arkadaşları Gizem için ağladı. Peki, bu sakatlık sonucunda Gizem elenecek mi?

SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR'DA BÜYÜK SAKATLIK!

Bu akşam oynanacak 3. Dokunulmazlık oyununda Aysu ile mücadele eden Gizem tüm hızıyla parkurda yarışırken denge tahtasında dengesinin bozulmasıyla yere düşüyor. Bu düşme sonucu bacağı ters dönen Gizem acılar içinde yerde kıvranıyor. Bu sakatlık akıllara Gizem için yolun sonu mu? Sorusunu getiriyor…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR GİZEM DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Fragmandan büyük bir sakatlık yaşadığını anladığımız Gizem'in ambulans ile hastaneye götürülmesi olayın ciddi bir durum olduğunu gösteriyor. Gizem'in diskalifiye olup olmayacağı bu akşamki bölümde belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR GİZEM SAĞLIK DURUMU

Gizem Memiç'in sağlık durumu ve sakatlığına dair detaylar bölüm yayınlandıktan sonar belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

SON DAKİKA