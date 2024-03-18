Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
07:29
SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?
Surivivor son olarak 61. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesinin ardından ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşam 18 Mart Salı günü ekranlara gelecek bölümün fragmanı yayımlandı. Fragman izleyiciyi şok etti. Fragmanda büyük sakatlık yaşayan Gizem Memiç'in acılar içinde kıvrandığı görüldü. Dizi dönen yarışmacı çığlıklar içinde oyunu bırakmak zorunda kaldı. Oyun alanine ambulansın gelmesiyle sakatlığın ciddi olduğu anlaşıldı. Peki, Survivor Gizem eleniyor mu, diskalifiye mi olacak? İşte büyük sakatlık ve detayları