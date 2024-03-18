SURVİVOR’DA BÜYÜK SAKATLIK! Survivor Gizem Memiç eleniyor mu, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR'DA BÜYÜK SAKATLIK!

Bu akşam oynanacak 3. Dokunulmazlık oyununda Aysu ile mücadele eden Gizem tüm hızıyla parkurda yarışırken denge tahtasında dengesinin bozulmasıyla yere düşüyor. Bu düşme sonucu bacağı ters dönen Gizem acılar içinde yerde kıvranıyor. Bu sakatlık akıllara Gizem için yolun sonu mu? Sorusunu getiriyor…