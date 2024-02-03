Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu yarışma programı Survivor, All Star konsepti ile nefes kesmeye devam ediyor. Bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışma, All Star konsepti çerçevesinde yapılan değişiklikler ve açıklanan sürprizler ile izleyicileri şaşırtıyor.

Yeni sezonda yarışma tarihinde ilk kez SMS oylamasının yapılmayacağı ve tüm yarışmacıların yalnızca performanslarına göre değerlendirilecekleri belirtilmişti. Bu yenilik yarışmacıların yanı sıra birçok izleyicinin de hoşuna gitmişti.