Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
14:31
Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı, eski şampiyon Nihat Altınkaya'nın fizik tedavisinin bitmesiyle yarışmaya katılacağını söylemişti. Beklenen gün geldi. 24. Bölüm fragmanı ile yarışmanın sıkı takipçilerine müjde verildi. Ilıcalı, Altınkaya'nın Survivor All Star 2024'e dahil olduğunu açıkladı. Ancak Altınkaya'nın ilk oyunda sakatlanması herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Nihat diskalifiye mi olacak, elenecek mi, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...