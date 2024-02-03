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Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 14:31

Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı, eski şampiyon Nihat Altınkaya'nın fizik tedavisinin bitmesiyle yarışmaya katılacağını söylemişti. Beklenen gün geldi. 24. Bölüm fragmanı ile yarışmanın sıkı takipçilerine müjde verildi. Ilıcalı, Altınkaya'nın Survivor All Star 2024'e dahil olduğunu açıkladı. Ancak Altınkaya'nın ilk oyunda sakatlanması herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Nihat diskalifiye mi olacak, elenecek mi, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. 2012 sezonunda şampiyon olan Nihat Altınkaya'nın All Star kadrosuna katıldığı ancak tedavisi nedeniyle bu sürecin uzadığı belirtilmişti. Survivor 2024 All Star 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Acun Ilıcalı, Altınkaya'nın yarışmaya dahil olduğunu duyurdu. Ancak üzücü bir olay yaşandı. Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı. Sevenleri oyuncunun sağlık durumunu ve diskalifiye olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki; Survivor Nihat elenecek mi, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl? İşte yeni bölüm tanıtımı.

Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu yarışma programı Survivor, All Star konsepti ile nefes kesmeye devam ediyor. Bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışma, All Star konsepti çerçevesinde yapılan değişiklikler ve açıklanan sürprizler ile izleyicileri şaşırtıyor.

Yeni sezonda yarışma tarihinde ilk kez SMS oylamasının yapılmayacağı ve tüm yarışmacıların yalnızca performanslarına göre değerlendirilecekleri belirtilmişti. Bu yenilik yarışmacıların yanı sıra birçok izleyicinin de hoşuna gitmişti.

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Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

24. BÖLÜM TANITIMI ŞOKE ETTİ!

Yeni kuralları ve All Star konsepti ile beğeni toplayan Survivor, son olarak yeni bölüm tanıtımı ile gündeme geldi.

Yarışmanın merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu tanıtımda yaşananlar izleyicileri şoke etti.

Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

NİHAT ALTINKAYA YARIŞMAYA DAHİL OLDU!

Survivor'ın 2012 sezon şampiyonu Nihat Altınkaya, bu sene All Star kadrosuna dahil olan isimler arasında yer almıştı.

Ancak Altınkaya, ekim ayında bir spor salonunda yaptığı antrenman esnasında sakatlanmış ve bu nedenle de Survivor'a gecikmeli olarak geleceği bildirilmişti.

Altınkaya'nın ekim ayından bu yana devam eden tedavisinin ne zaman tamamlanacağı merak edilirken yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı.

Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

Yeni bölüm fragmanında yapımcı Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın kadroya dahil olduğunu açıkladı ve oyuncuyu stüdyoya davet etti.

Sağlığına kavuşan Nihat Altınkaya, ısınarak yarışmada daha da başarılı olacağını söyledi. Altınkaya'nın gelişiyle birlikte kırmızı takımın güçlenmesi bekleniyor.

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