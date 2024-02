Survivor’da şoke eden gelişme! Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı! Survivor Nihat elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. 2012 sezonunda şampiyon olan Nihat Altınkaya'nın All Star kadrosuna katıldığı ancak tedavisi nedeniyle bu sürecin uzadığı belirtilmişti. Survivor 2024 All Star 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Acun Ilıcalı, Altınkaya'nın yarışmaya dahil olduğunu duyurdu. Ancak üzücü bir olay yaşandı. Nihat Altınkaya gelir gelmez sakatlandı. Sevenleri oyuncunun sağlık durumunu ve diskalifiye olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki; Survivor Nihat elenecek mi, diskalifiye mi olacak, sağlık durumu nasıl? İşte yeni bölüm tanıtımı.