Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
22:31
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. SMS'in olmadığı yeni sezonda tartışmasız bir bölüm geçmiyor. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi. Acun Ilıcalı, kırmızı takıma 2 yeni yarışmacının katılacağını açıkladı. Bu noktada ise Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya dahil olduğu iddia edildi. Peki; Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star'a katılacak mı?