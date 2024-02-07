Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 22:31

Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. SMS'in olmadığı yeni sezonda tartışmasız bir bölüm geçmiyor. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi. Acun Ilıcalı, kırmızı takıma 2 yeni yarışmacının katılacağını açıkladı. Bu noktada ise Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya dahil olduğu iddia edildi. Peki; Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star'a katılacak mı?

Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star yarışmasında heyecan günden güne artıyor. Takımların mücadelesi tam gaz devam ederken yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile düşmüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programda dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliğe gidilecek. Bu noktada ise Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya katılacağı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın kırmızı takıma 2 yeni yarışmacının katılacağının müjdesini vermesi bu iddiaları güçlendirdi. Peki; Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star'a katılacak mı?

Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

SMS'siz formatla izleyici karşısına çıkan yeni sezonda sular durulmuyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken, zaman zaman yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor.

Neredeyse her bölümde sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

Son olarak konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü.

Yaşanan gerginlik sonrası aşırı sinirlenen Ilıcalı, konseyi terk etti.

Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME!

Survivor All Star'da heyecan günden güne artarken yeni bir gelişme yaşandı.

Son günlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

ÜÇ İSİM DOMİNİK'E GİTTİ İDDİASI!

TV100'ün haberine göre, Survivor'da All Star'da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu.

Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin dün akşam saatlerinde Dominik'e gitmek için İstanbul'dan yola çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA