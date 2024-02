Survivor’da dengeleri değiştirecek 3 isim gündemde! Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star’a katılacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star yarışmasında heyecan günden güne artıyor. Takımların mücadelesi tam gaz devam ederken yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile düşmüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programda dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliğe gidilecek. Bu noktada ise Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya katılacağı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın kırmızı takıma 2 yeni yarışmacının katılacağının müjdesini vermesi bu iddiaları güçlendirdi. Peki; Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Survivor All Star'a katılacak mı?