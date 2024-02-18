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Haberler Fotohaber Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 00:42

Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

Survivor All Star 2024 iddialı kadrosu ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Turbo Turabi, yarışmada yer alacağını açıklaması ile sosyal medyada oldukça çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı'nın kadroyu resmi olarak açıklamasıyla yarışmaya dahil olan Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettiriyordu. Ancak talihsiz sakatlıklar yaşayan Turabi son olarak yarışmadan çekilmişti. Sosyal medyada Survivor Turabi'nin geri geleceği, mavi takımla yarışacağı iddialarına yanıt gecikmedi!

Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde iddialı bir başlangıç yapan Survivor All Star 2024'de Turabi Çamkıran rüzgarları esiyordu, talihsiz sakatlıklar yaşayan Survivor Şampiyonu yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştı. Yaşadığı üst üste talihsizlikleri aktaran Turabi, sosyal medayada yer alan geri döneceği iddialarına da net olarak cevap verdi. İşte, detaylar…

Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI!

Turabi Survivor All Star 2024'de iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak yarışma süresince üst üste yaşadığı sakatlıklar neticesinde yarışmakta zorlanmaya başlayınca Turabi'nin çekilme kararını konseyde Acun Ilıcalı açıklamıştı.

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Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

Daha sonrasında sosyal medayada yer alan iddialara göre Turabi'nin yeniden yarışmaya dahil olacağı hatta kırmızı takım yerine mavi takımda başlayacağı konuşulmaya başlandı.

Konu hakkında beklenen o açıklama geldi!

İşte, Turabi'nin sosyal medya paylaşımı;

Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

Kırmızı takımla başladığım #SurvivorAllStar2024 serüvenime, mavi takımla devam ediyorum! Zaten Mart ayında bitecek olan fizik tedavimi yarıda bırakıp gelmiştim. Her parkur oynundan sonra yürümekte zorluk çekiyordum ve çok ağrılarım oluyordu. Survivor'ın ilk günü sağ dirseğim çatladı! İkinci günü sağ ayak iki parmağım kırıldı! Üçüncü günü sağ baş parmağım parkurda ağa takıldı ve yerinden çıkıp kapsülü parçaladı. Parmağım tam iyileşmeye başladığında bir daha çıktı ve ertesi günü bir yarışmacı arkadaşım çıkık olan parmağıma yanlışlıkla tekme attı. Orda da hem baş parmağım tekrardan çıktı, hem de baş parmağa bağlı el kemiğim çatladı. Sağ elim komple kullanılmaz hale geldi. Stresten olsa gerek vücudumun heryeri kabarmaya başladı ve kaşıntıdan duramaz oldum. Saçlarımda bile. Sağolsun Acun Medya ekibi her şeyi seferber etti sağlığım için. Ama sağlığım devam etmeye el verişli değildi. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Acun abiyle anlaşamadığımız doğrudur ama asla öyle kafasına göre canı istedi diye birisini yarışmadan göndermez. Aksine yarışmacıyı kazanmak için elinden geleni yapar. Ama olmadı malesef. Tedavim daha da devam ediyor. Vücudum enfeksiyon kapmış. Derimdeki kabarmalar da o yüzdenmiş. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Telefonum da menejerimde. Merak etmesin kimse. "Mavi takımla devam ediyorum!" lafı da yalan, diğer internette dolaşan "Turbo Dönüyor" haberleri gibi. "Turbosuz Survivor izlenmez!" sözü de saçma. Survivor'ın kendisi efsane bir program. Benim yerime kimi koyarsanız koyun izlenir. Ki gelen yarışmacılar da ordakilerde hepsi birer efsane. Hepsine canı gönülden başarılar diliyorum. Hiç bir bölümü kaçırmadan izlemeye devam edicem. "Herkes çok iyi bir Survivor yarışmacısı, ben Survivor'ın ta kendisiyim."

Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…

Turabi'nin yaptığı paylaşım üzerine sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı!

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