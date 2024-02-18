Giriş Tarihi: 18.02.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
00:42
Survivor’dan ayrılan Turabi’den şok açıklama: Kırmızı takımla başladığım serüvene mavi takımla devam ediyorum…
Survivor All Star 2024 iddialı kadrosu ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Turbo Turabi, yarışmada yer alacağını açıklaması ile sosyal medyada oldukça çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı'nın kadroyu resmi olarak açıklamasıyla yarışmaya dahil olan Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettiriyordu. Ancak talihsiz sakatlıklar yaşayan Turabi son olarak yarışmadan çekilmişti. Sosyal medyada Survivor Turabi'nin geri geleceği, mavi takımla yarışacağı iddialarına yanıt gecikmedi!