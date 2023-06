Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek olup 3 aylık yaz tatili başlayacak. Okulları şimdiden karne heyecanı sardı. Bu dönem belge alıp alamayacaklarını merak eden öğrenciler karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplama ekranı araştırmasına çıktı. E-okul sistemine işlenen ders notları ile karneler de son şeklini almaya başladı. Sayılı günler kalırken ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere öğrencilere belirli bir not ortalaması şartıyla takdir ve teşekkür belgesi veriliyor. Peki, Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ (KARNE NOT ORTALAMASI) HESAPLAMA!

Yaz tatili için geri sayıma geçen öğrenciler, MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden karne notlarını öğrenmeye başladı. Son sınavların sonuçlarıyla beraber dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler takdir teşekkür belgesi için de ortalama hesabı yapıyor.

Peki, kimler belge alabilecek? İşte detaylar...