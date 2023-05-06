Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR, KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi almış olanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.