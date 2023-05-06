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Haberler Fotohaber Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:03

Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

Takdir teşekkür hesaplama ekranı okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih yaklaşırken binlerce öğrencinin gündemine geldi. Dönem boyunca yüksek ortalama elde etmek için derslerine sıkı sıkı sarılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde belge alıp alamayacaklarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte 2022-2023 MEB e okul ile karne notu ortalaması ve takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı...

Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek olup 3 aylık yaz tatili başlayacak. Okulları şimdiden karne heyecanı sardı. Bu dönem belge alıp alamayacaklarını merak eden öğrenciler karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplama ekranı araştırmasına çıktı. E-okul sistemine işlenen ders notları ile karneler de son şeklini almaya başladı. Sayılı günler kalırken ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere öğrencilere belirli bir not ortalaması şartıyla takdir ve teşekkür belgesi veriliyor. Peki, Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ (KARNE NOT ORTALAMASI) HESAPLAMA!

Yaz tatili için geri sayıma geçen öğrenciler, MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden karne notlarını öğrenmeye başladı. Son sınavların sonuçlarıyla beraber dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler takdir teşekkür belgesi için de ortalama hesabı yapıyor.

Peki, kimler belge alabilecek? İşte detaylar...

Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerini alacak olan öğrenciler tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR, KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi almış olanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı e okul 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla alınır?

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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