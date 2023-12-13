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Haberler Fotohaber TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 15:37

TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 250 sürekli işçi alımı yapılıyor. 22-27 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekimi 12 Aralık tarihinde gerçekleşti. TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Asil ve yedek listesi araştırılıyor. Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, garson, şoför, temizlik görevlisi gibi branşlarda yapılan alımın sonuçları TBMM 250 personel alımı kura çekimi canlı yayın ile takip edildi. İşte, 2023 TBMM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

TBMM işçi alımı kura çekimi asil ve yedek isim listesi sorgulanıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kura çekilişi https://www.tbmm.gov.tr/ sitesinden canlı olarak takip edildi. Şimdi adaylar TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi TBMM'de 12 Aralık tarihinde saat 10:00'da yapıldı.

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TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

250 sürekli işçi alımında asil ve yedek isim listesi TBMM resmi internet sitesi üzerinden duyurular bölümünden takip ediliyor.

TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı
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