TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi TBMM'de 12 Aralık tarihinde saat 10:00'da yapıldı.