TBMM 250 personel alımı kura sonuçları asil-yedek isim listesi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 250 sürekli işçi alımı yapılıyor. 22-27 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekimi 12 Aralık tarihinde gerçekleşti. TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Asil ve yedek listesi araştırılıyor. Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, garson, şoför, temizlik görevlisi gibi branşlarda yapılan alımın sonuçları TBMM 250 personel alımı kura çekimi canlı yayın ile takip edildi. İşte, 2023 TBMM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...