Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
13:04
THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'tan istihdam müjdesi geldi. Bolat, Türk Hava Yolları'na bu yıl 8 bin personel alınacağını ve 600'ünün pilot olacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; 2024 THY personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.