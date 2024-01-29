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Haberler Fotohaber THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 13:04

THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'tan istihdam müjdesi geldi. Bolat, Türk Hava Yolları'na bu yıl 8 bin personel alınacağını ve 600'ünün pilot olacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; 2024 THY personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Türk Hava Yolları'nda (THY) kadro heyecanı yaşanıyor. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yeni döneme ilişkin çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyledi. Bu doğrultuda Bolat, bu yıl 8 bin personelin işe alınacağını açıkladı. Yapılan açıklama göre, bu alımın 600'ü pilot olacak. Peki, 2024 THY personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılar.

THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda (THY) kadro heyecanı yaşanıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, istihdam müjdesi verdi.

Yeni döneme ilişkin çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyleyen Bolat, bu yıl 8 bin personel alınacağını ve 600'ünün de pilot olacağını açıkladı.

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THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 hedef ülkede yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırıyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz."

Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018'den bu yana 1,7 milyon kişiden 2,7 milyon kişiye çıktığına dikkat çeken Bolat, geçen yıl kaydedilen yüzde 39'luk artış oranını yükseltme hedefiyle tanıtımlara ağırlık vereceklerini kaydetti.

THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

"92,5 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önümüzdeki on yıla ilişkin hedeflerini anlatan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin beşinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti.

Bolat, "Bu yıl 92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2033'teki yolcu hedefimiz ise 171 milyon kişi. Bugün 245 olan uçuş noktasını 400'e çıkaracağız." dedi.

THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

810 UÇAK HEDEFİ

Bolat, 440 uçaklık filoyu 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı.

Siparişin önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, "Geçen yılın rakamıyla bir adet A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından 4 tane yapılır. Bu uçağın maliyetini çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım." dedi.

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