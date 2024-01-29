THY 8 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

810 UÇAK HEDEFİ

Bolat, 440 uçaklık filoyu 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı.

Siparişin önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, "Geçen yılın rakamıyla bir adet A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından 4 tane yapılır. Bu uçağın maliyetini çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım." dedi.