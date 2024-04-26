Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:18
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi || THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuruları tamamlandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere hak sahipleri yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi için açıklama beklenilen proje sonuç aşamasında. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte, detaylar…