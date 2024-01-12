Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:22
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2024? THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, evler ne zaman bitecek?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci bir süre önce sona erdi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başladı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?