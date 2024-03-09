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Haberler Fotohaber Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 20:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 21:09

Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?

Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Bu noktada Diyanet'in açıklamaları ile tırnak yemek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, tırnak yenilince oruç bozulur mu? İşte Diyanet'in yayımladığı orucu bozan durumlar ve fetvalara göre bilmeden tırnak eti yemenin oruca etkisi.

Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?

Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu sene Mart ve Nisan aylarında idrak edilecek. Oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede yeme içme faaliyetlerinden uzak duracak. Hal böyle olunca vatandaşlar orucun hangi durumlarda bozulacağına ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda tırnak yiyince oruç bozulur mu, tırnak yemek orucu bozar mı merak araştırılıyor. İşte Tırnak yemek orucu bozar mı sorusunun Diyanet'e göre yanıtı.

Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?

TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in fetvasına göre, tırmak yemek ve tırnağı yutmak orucu bozar.

Diyanet'in fetvasında, "Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinde bir parça yutsa bozulmaz. Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için oruçla kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz" şeklinde aktarılıyor.

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Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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