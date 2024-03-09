Giriş Tarihi: 09.03.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
21:09
Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı! Tırnak yenilince oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?
Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Bu noktada Diyanet'in açıklamaları ile tırnak yemek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, tırnak yenilince oruç bozulur mu? İşte Diyanet'in yayımladığı orucu bozan durumlar ve fetvalara göre bilmeden tırnak eti yemenin oruca etkisi.