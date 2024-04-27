TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
07:08
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınacak. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!